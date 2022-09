Købmand klar til stor ombygning i havnebyen - men nu er elregningen kommet

HIRTSHALS:For få år siden tog Spar i Hirtshals Slagter Winther-brandet ind på matriklen i havnebyen, og det viste sig at være en god idé: Kødvarerne har vist sig at være lidt af et trækplaster for både fastboende og turister i stor stil.

I sådan et omfang, at købmand René Larsen efterhånden har omkring 40 ansatte - 14 af dem på fuld tid.

Faktisk er der så meget damp på kedlerne, at købmanden i samarbejde med Dagrofa har en million-ombygning i licitation for at få mere albuerum.

Men optimismen har fået et skud for boven på grund af de stigende energi-priser

Truet på eksistensen

René Larsens elregning for august, som næsten lige er kommet, lød på omkring 300.000 kroner - det er tæt på en tre-dobling i forhold til sidste år.

- Vi har haft et godt år i butikken, så vi har lidt at tære på - men på sigt truer det os på livet. Vi har allerede skruet ned for lys og tager kølere ud af drift. Der er ikke så meget mere, vi kan gøre der, lyder det fra René Larsen.

Derfor håber han på en hjælpepakke fra regeringen, da de hidtidige initiativer ikke rigtig batter noget: I forvejen betaler man ikke el-afgift, og at udskyde regningerne svarer blot til at tisse i bukserne for at holde varmen, mener han.

Den planlagte ombygning af butikken indeholder også energirigtige elementer som sol-energi, men René Larsen ser det som en reel risiko, at Dagrofa - på grund af den dyre strøm - trækker stikket til projektet. I hvert fald midlertidigt.

- Så vi håber, der kommer nogle initiativer fra regeringen. Vi er truet på eksistensen, lyder det fra købmanden i Hirtshals.