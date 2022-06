Købmands-hack: Nu åbner ny café og surf-oase ved Vestkysten

NØRLEV:Denne sommer kan gæster ved Nørlev Strand få glæde at både surfstemning og ekstra forkælelse, når Havs Nørlev slår dørene op fredag 1. juli med stort anlagt åbningsfest. Den gamle købmand tæt ved stranden er blevet forvandlet til surfbutik og café med lokale fristelser og stor træterrasse med plads til glade gæster.

Bag Havs Nørlev står stifterne og ejerne af både Havs Løkken og North Shore Surf, Kasper og Jonas Brix, og det er en stor drøm, at de nu kan slå dørene op til endnu et stemningsfuldt sted ved havet, hvor de kan byde indenfor til Surf og hygge.

- Vi har noget helt specielt her ved Vestkysten i Nordjylland med både havet og naturen, som vi synes, at så mange som muligt skal få glæden af at opleve, og da det blev muligt for os sammen med vores partnere Kasper Poulsen og Nicolaj Klitgaard at overtage den gamle købmand ved Nørlev Stand, så var det bare om at slå til, siger Kasper Brix.

Kasper Brix færdes hjemmevant på sit board i det våde element ... Arkivfoto: Hans Ravn

Efter mange måneders hårdt arbejde med at renovere den gamle købmand, kan de nu invitere de første gæster indenfor til åbningsreception fredag 1. juli fra kl. 10-22. Her vil der være mulighed for at få smagsprøver på kolde øl fra Mikkeller, drikkevarer fra Naturfrisk samt is fra Iskompagniet og Vild Is.

Det vil også være muligt at få trækture ved Saga heste, se veteranbiltræf, deltage i vandreture med ’The Sky Is Blue’ og være med til strandbanko, hvorefter der sluttes af med grill og livemusik om aftenen.

- Vi glæder os rigtig meget til at tage fat på sommersæsonen. Vi har gjort vores for at skabe en lille strandoase med havet, naturen og lokalmiljøet i fokus, og vi håber, at mange har lyst til at kigge forbi – både til vores åbningsreception og i løbet af sommermånederne, siger Kasper Brix.

Havs Nørlev holder til på Nørlev Strandvej 490, Hjørring, og holder åbent alle dage fra kl. 10-22 fra juli til september.