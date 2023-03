Køen voksede og voksede, da Sanne og Martin åbnede Jyllands største: - Nu bliver jeg altså lidt rørt

HJØRRING:Det var ikke kun på grund af den skarpe sol, at Sanne Holst missede lidt med øjnene torsdag morgen.

- Nu bliver jeg altså lidt rørt. Jeg kan se min far og mor ude i køen - det er ikke til at forstå, at det er nu. Vi har ventet så længe, lød det fra Sanne Holst to minutter i ni, hvor der var åbning af Jyllands største Ønskebørn.

Sanne Holst kunne ikke undgå at blive lidt rørt - ikke mindst da hun så hendes forældre, der har hjulpet godt til med realiseringen af den nye butik, i køen. Foto: Henrik Bo

Ægteparret Sanne Holst og Martin Madsen har i ti år drevet Ønskebørn i Hjørring på den anden side af rundkørslen på Frederikshavnsvej, men ved at flytte butikken over i de gamle Kontor & Papir-lokaler har de tredoblet antallet af kvadratmeter til 1900 - og dermed skulle Ønskebørn i Hjørring nu være den største af sin slags i Jylland.

Kathrine Wammen var dukket op halanden time før åbningen, så hun stod først i køen - og fik det hun drømte om. Foto: Henrik Bo

Kom klokken halv otte

Allerede klokken halv otte om morgenen havde Kathrine Wammen, Hjørring, taget opstilling som den første i køen.

Hun venter barn 31. maj og havde set sig lun på en Stork-barnevogn, der i dagens anledning gik for "kun" 9.999 kroner.

- Vi har også en pige på seks år derhjemme, og da vi fik hende, drømte jeg også om sådan en barnevogn, men købte den ikke - da jeg så, at den var på på tilbud i dag, tænkte jeg, at nu skulle det være, fortalte Kathrine Wammen.

På forhånd havde Sanne Holst og Martin Madsen delt snipper ud til folkene i køen, så der var styr på, hvem der skulle have hvilke åbningstilbud.

- Fin og overskuelig

Michelle Rossel, Vejby, med datteren Laura på armen var taget i Ønskebørn sammen med veninden Camilla Skov, der venter sig. Foto: Henrik Bo

Blandt de første kunder var også veninderne Michelle Rossel, Vejby, og Camilla Skov, Hjørring.

- Vi er lige ude at snage lidt, sagde Michelle, der havde sin blot to måneder gamle datter på armen.

Camilla Skov var ikke svær at lokke med, da hun venter sit første barn - en dreng - til sommer.

- Det er en meget fin og overskuelig butik, og vi kan godt li' at den er delt op på en måde, så man nemt kan finde det, man skal kigge på, lød skudsmålet fra veninderne.

Der er blevet oprustet kraftigt med legetøj i den nye butik. Foto: Henrik Bo

Nu skal der soves ...

Martin Madsen indrømmede blankt, at han ikke rigtig har følt, at han har sovet de seneste tre måneder, fordi der har været travlt med indretning og flytning.

- Men nu er det hele faldet på plads, så nu tror jeg der venter en god uges søvn!, lød det forhåbningsfuldt.

Åbning af Ønskebørn

Endnu en butik flytter

Lokalerne som Sanne og Martin har forladt kommer i øvrigt ikke stå til at stå tomme længe: BabySam, der i øjeblikket holder til på Frederikshavnvej 98, rykker nemlig snart ind.

Forretningen oplyser på sin facebookside, at man åbner på adressen Frederikshavnsvej 88 den 14. marts.