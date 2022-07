Kørte i grøften med høj promille - mister nok sin Volvo

SINDAL:En norsk mand på 46 år trillede mandag aften en tur i grøften på Hjørringvej ved Sindal.

Der var tale om et solouheld, som Nordjyllands Politi fik en anmeldelse om klokken 21.40.

Manden var alene i bilen, da uheldet skete, og han kom ikke til skade, fortæller vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

Historien kunne være endt der, hvis ikke det var fordi, manden viste sig at være usandsynligt beruset, da han efterfølgende pustede i politiets alkometer.

- Det viste en udåndingsprøve på langt over to, fortæller vagtchef Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi.

Manden blev anholdt og sigtes for vanvidsbilisme.

- Vi har beslaglagt hans Volvo med henblik på at konfiskere den, siger Thomas Ottesen.

Det sker dog først, når politiet har fået resultatet af den blodprøve, som manden fik taget efter anholdelsen.

Manden befandt sig tidligt mandag morgen stadig på Politigården, hvor man ventede på, at han skulle blive så ædru, at det var muligt at afhøre ham.