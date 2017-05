Kørte mod trafikken på motorvej

En mand blev mandag dømt for at have kørt mod kørselsretningen på Hirtshalsmotorvejen

VRÅ: I stedet for at dreje bilen ned ad tilkørselsrampen valgte en mand i stedet at køre ned ad afkørselsrampen på Hirtshalsmotorvejen og køre over to kilometer mod trafikken. Det fastslog retten i Hjørring mandag. Manden blev idømt 20 dages betinget fængsel med vilkår om 40 dages samfundstjeneste. Samtidig modtog manden en bøde på omkring 16.000 kroner og en ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder.

Anklager, Morten Sønderby, forklarer, at det centrale i sagen er, at manden valgte at fortsætte sin kørsel i stedet for at stoppe bilen.

- Manden opdager, at han er kørt ned ad den forkerte rampe, og i stedet for at standse bilen og ringe til politiet, så vælger han at køre videre i nødsporet. Så er skaden sket, for det må man bare ikke, siger anklageren.

Manden har bedt sig betænkningstid, og har nu 14 dage til at overveje om han vil anke dommen.