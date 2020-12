Kokkeelever får et fedt nyt køkken: - Vi skal vise positiv udvikling

Der har i ti år stået et stort telt udenfor murerafdelingen på erhvervsskolen EUC Nord i Hjørring. Det var tænkt som en midlertidig udvidelse, som så blev længerevarende. Men nu sker der noget andet, for mandag blev første spadestik taget til en ny murerhal på 450 kvadratmeter. Samtidig går byggeriet af et spritnyt køkken på 250 kvadratmeter i gang ved skolens gastronomi-uddannelse.

- Vi vil gerne signalere positiv udvikling i en svær tid, hvor coronaen dominerer billedet, siger direktør Neil Jakobsen.

Begge byggerier er et udtryk for, at eleverne hele tiden skal have forbedrede forhold til at tage deres uddannelse. Typisk kræver de tekniske erhvervsuddannelser meget udstyr og meget plads, og der er en dyr affære at lave nye værksteder, køkkener osv. De to byggerier koster i omegnen af ti mio. kroner, og i de seneste 10 år har EUC Nord investeret godt 50 mio. kroner på erhvervsskolen i Hjørring.

Nybyggeri skal signalere positiv udvikling, fastslår direktør Neil Jakobsen (med spaden i midten). Foto. Bente Poder

- Vi får det nyeste indenfor induktionkomfurer og ovne, og det bliver indrettet som et storkøkken med plads til flere hold på én gang, fortæller uddannelseschef på kokkeuddannelsen, Dennis Kindberg.

Den komplette kokkeuddannelse startede op i Hjørring i 2018, og det er gået over forventning.

- Vi har i øjeblikket 62 elever, og det er lidt flere end forventet, men vi håber stadig på, at flere unge vil få øje på kokkefaget, siger Dennis Kindberg.

Udover skolens egne murerelever, skal den nye murerhal på 450 kvadratmeter også bruges til efteruddannelse. Murerafdelingen har netop oprettet en ny restaureringsuddannelse, der henvender sig kursister fra hele landet, der vil efteruddanne sig i vedligeholdelse og restaurering af ældre byggerier. Hjørring bliver dermed det eneste sted i landet, hvor man kan lære de ældre teknikker.

Generelt er de ny tilbygninger ikke et udtryk for, at det sådan vælter ind med nye elever på erhvervsskolen. Trods erhvervsskolereform og stor fokus på behovet for unge med en håndværksmæssig uddannelse, er tilmeldingerne til erhvervsskolerne stadig svagt faldende. Vendsyssel har imidlertid en andel på mellem 20 og 25 procent af en ungdomsårgang. Målet på landsplan er 25 procent