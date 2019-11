Kom i julestemning og oplev Skandinaviens største julekrybbe

HJØRRING:Vendsyssel Kunstmuseum udstiller Skandinaviens største julekrybbe, der er samlet af lektor Kirsten Hørby. Åbningen af julekrybben markeres fredag den 22. november klokken 15, hvor der blandt andet vil være et musikalsk indslag. Arrangementet er gratis, og både børn og voksne er velkomne.

Det hele begyndte, da Kirsten Hørby som tiårig i 1954 flyttede med sin familie til Rom. Her opdagede hun til sin store fortvivlelse, at det var umuligt at opdrive det grantræ, der for hende, ligesom for mange danskere, er en væsentlig del af julen. Kirsten blev af sine forældre opmuntret til at undersøge, hvordan hendes italienske venner fejrede julen. Her stod det hurtigt klart, at afløseren skulle findes i julekrybben.

Allerede det første år fik hun tre figurer - Josef, Maria og det lille Jesusbarn - og krybben blev bygget af tre stykker brænde. Igennem årene er der kommet 328 terrakottafigurer til, og landskabet har efterhånden bredt sig over 18 kvadratmeter. I dag er den Skandinaviens største. Udover figurerne består den af naturmaterialer, som i år er indsamlet af frivillige, skoleklasser og daginstitutioner.

Julekrybben kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum fra fredag den 22. november 2019 til søndag den 12. januar 2020.