Kommentar fra handicappet veninde fik Gitte til at flytte sin butik

- Jeg ville ønske, at hun kunne se, hvordan det er kommet til at se ud.

Sådan lyder det fra optiker Gitte Stiller på hendes første dag i Byens Optiks nye kvadratmeter i Strømgade 1 i Hjørring.

Bemærkningen er møntet på en nu afdød veninde, som var hårdt ramt af sclerose, hvorfor Gitte Stiller besøgte hende i privaten hver måned for at hjælpe hende med at skifte kontaktlinser.

- Vi havde mange gode snakke. Og en dag siger hun til mig, at det var ærgerligt, at jeg havde de "skide trapper" i min butik, så det var svært at få taget en synsprøve, fortæller Gitte Stiller.

Gitte Stiller har været optiker i 30 år. Foto: Bente Poder

Tre ansatte

Veninden døde siden - af kræft - men kommentaren satte nogle tanker i gang hos Hjørring-optikeren omkring forretningslokalerne i de gamle lokaler i Strømgade 4.

- Lokalerne var slidte, og jeg ville gerne gøre det mere handicap-venligt. Så da muligheden bød sig med nyrenoverede lokaler, så skulle det være, fortæller Gitte Stiller.

Det er ejendomsudvikler Lars Kjærgaard, der har købt ejendommen, som Byens Optik nu er blevet en del af.

Gitte Stillers ældste datter, Camilla, arbejder også i butikken. Foto: Bente Poder

- Samler set har vi færre kvadratmeter, men selve butikken er blevet en halv gang større - det er bare meget smartere indrettet det hele, siger Gitte Stiller.

Foruden Gitte Stiller er Carina Jensen og Camilla Stiller - Gittes ældste datter - ansat i butikken.

Dyrere husleje

De nye lokaler er lyse og luftige med rå New York'er-vægge, spejle og et lounge-område, hvor man kan nyde en kop kaffe.

- Jeg kan næsten ikke forstå, at jeg er så heldig at kunne være i det her lokaler - det er crazy!, lyder det med et smil Fra Gitte Stiller, mens hun kigger rundt - og lader forstå, at Lars Kjærgaard nok har haft sit hyr med at honorere alle ønskerne til indretningen fra Byens Optik, hvor især Carina Jensen har mere end en finger med i spillet.

Huslejen har fået et nøk opad på den nye adresse, og Gitte Stiller regner da også med vækst og flere kunder i butikken fremadrettet. Foto: Bente Poder

Gitte Stiller medgiver gerne, at hun skal betale mere i husleje på den nye adresse.

- Men huslejen var jo også blevet dyrere, hvis jeg skulle have renoveret de gamle lokaler. Fordelen er også, at vi har kunnet nøjes med at holde lukket i fire dage, da vi skulle flytte. Måske skulle vi have haft lukket i en hel måned, hvis der skulle renoveres, hvor vi også havde butik, fortæller hun.

Optikeren regner med, at vækstpotentialet i de nye gemakker kan opveje de øgede omkostninger.

Og optikerbranchen har da også masser af kunder i takt med, at vi bliver ældre og ældre.

- Men der kommer også mange flere unge mennesker fra 25 år og ned. De har hovedpine og døjer med at se skarpt. Det skyldes, at øjet jo er en muskel, som i dag bruges på meget kort afstand på grund af vores brug af alle de skærme, fortæller Gitte Stiller.

Byens centrum

Byens Optik blev oprindeligt åbnet i Østergade af Gitte Stillers far, Peter Andersen, for flere årtier siden.

På et tidspunkt begyndte byens centrum at forskubbe sig, så han flyttede til Strømgade 4.

For omkring 15 år siden overtog Gitte Stiller butikken; hun har selv været optiker i 30 år.

Carina Jensen har haft mere end en finger med i spillet, når det gælder designet af den nye butik. Foto: Bente Poder

Med Metropols etablering rykkede byens center igen mod Østergade, men Gitte Stiller kan mærke, at det måske igen trækker lidt den anden vej efter renoveringen af Strømgade, som hun er meget begejstret for.

Første kunde i Byens Optik på den nye adresse var i øvrigt Ulla Sørensen, der skulle kigge på nye briller.

Hun har været trofast kunde hos Byens Optik gennem mange år.

- Det er fordi, jeg altid har oplevet smil og god service her. Det er heller ikke en kæde, så man møder ikke så mange, der har de samme briller som én selv, lyder det fra Ulla Sørensen, der også vendte tommlen op til indretningen - uanset hvilke briller hun havde på ...