Kommentar: Jeg forstår godt, hvis Vendsyssel FF ender med at gå konkurs

Det er nye tider i Vendsyssel FF, eller også er kassen bare tom. Man kan i hvert fald konstatere, at tiltroen til den nuværende cheftræner Michael Schjønberg er markant større end til forgængerne, der er blevet opsagt på stribe.

To point i årets syv turneringskampe er alt andet end imponerende, men ledelsen virker afklaret med, at det er Michael Schjønberg, der har fået rorpinden, og så må han få styret skibet sikkert i havn.

Med tanke på at Vendsyssel FF gled ned under nedrykningsstregen efter den seneste runde, er søndagens kamp mod Skive på alle måder ekstremt vigtig. Jeg vil gå så langt som at kalde kampen for sidste udkald. VFF skal ganske enkelt vise, at man kan spille en solid defensiv kamp samtidig med, at man er i stand til at konvertere sine chancer til sejrsgivende mål. Lige nu kan man sammenligne Vendsyssel FF med en håndboldspiller, der hverken kan kaste eller gribe. Med andre ord er det ikke skide godt.

Jeg har overværet et par træninger på det lækre træningsanlæg i Vrå, og det er tydeligt, at stemningen er god i truppen. Alle arbejder i samme retning, så trænerteamet skal have ros for at have skabt tydelighed og ensretning i det daglige arbejde. Nu mangler man at få sejre ud af anstrengelserne. Mange vil sikkert pege på de offensive problemer som største udfordring, men defensiven er det vigtigste i min bog. Kan du spille til nul, kan du altid få point.

Her er det store problem, at de normale stamspillere i midterforsvaret har været fraværende. Den seneste kamp mod Fremad Amager afslørede defensive utætheder, der ganske enkelt er for store til at kunne tro på succes, hvis ikke der sker en markant ændring på den front. Derfor må folk som Søren Henriksen og Jakob Hjorth se at blive klar i en fart. De er nemlig nøglen til, at Vendsyssel kan få det defensive fundament, som kan skaffe de nødvendige point.

Der er bred enighed om, at truppen på papiret er for god til at rykke ned. Endda alt for god, men det stykke papir er efterhånden ikke meget værd, for virkeligheden er, at Vendsyssel er i overhængende nedrykningsfare. Flere transfervinduers slingrekurs kommer nu til udtryk i en trup, der på papiret er god, men reelt er skidt sat sammen spiller for spiller.

Sidst men ikke mindst kan jeg altså godt forstå, hvis klubben ender med at gå konkurs. Hvordan skal man tjene penge på AaB's aflagte talenter og et kavaleri af udenlandske lykkeriddere i et område, hvor erhvervslivet næppe kan løfte den økonomiske udfordring som et 1. divisionshold udgør?