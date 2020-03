Kommune: 10 medarbejdere sendt hjem

HJØRRING:Under coronakrisen har Hjørring Kommune sendt en halv snes medarbejdere hjem, som har været på rejse i de risikoområder, som Sundhedsstyrelsen har udpeget.

Det oplyser Hjørring Kommunes direktør for Sundhed-ældre- og handicapforvaltningen, Leif Serup.

- Medarbejderne er ikke smittet med coronavirus. De har heller ikke symptomer, men vi har sendt dem hjem for at undgå risiko for smittespredning, siger Leif Serup.

Han oplyser, at kommunen også har aktiveret sin sundhedsberedskabsledelse, som koordinerer indsatsen mod coronavirus i Hjørring Kommune.

Kommunen har i den anledning sendt breve ud til egen ledelse i kommunen med retningslinjer. Man har sendt breve til forældre med anbefalinger. Blandt andet, at forældre skal holde børn hjemme i 14 dage, hvis man inden inden 2. marts er kommet hjem fra rejse til et risikoområde.

Hvis man er kommet hjem efter 2. marts, SKAL børnene holdes hjemme fra skole og/eller dagtilbud samt tandpleje og sundhedspleje i 14 dage.

Kommunen har lavet plakater, som advarer mod eksempelvis at besøge plejehjem, hvis man har været på rejse til risikoområderne. Plakaterne er også lavet på engelsk, Tigrinya (officielt sprog i Eritrea) og arabisk.

Kommunens opgave er at inddæmme smittespredning ved at oplyse og ved at skabe et overblik.

Det er ikke kommunens opgave at tage sig af folk med symptomer. Her skal man kontakte sin egen læge. Det er styrelsens for patientsikkerhed, der har overblik over smittede og deres behandling.