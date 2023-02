Kommune beder folk holde et vågent øje: Disse vandløb har været forurenede

HJØRRING:Der er konstateret forurening i fire vandløb i Hjørring Kommune, og det har fået kommunen til at udsende en opfordring til borgerne om at holde ekstra vågent øje.

- Forureningen danner såkaldte ”lammehaler” i vandløbet, som kan give anledning til iltsvind og fiskedød. Derfor er det vigtigt, at man holder et ekstra vågent øje med sit udsprinklingsanlæg, ensilagepladser, siloer og markstakke, så der ikke sker flere forureninger af vores vandløb.

- I må også meget gerne slå et smut forbi jeres lokale bæk/å for at tjekke, om der skulle være lammehaler i vandløbet, lyder det i et opslag på kommunens Facebookside.

Hjørring Kommune har nemlig på det seneste konstateret flere vandløbsforureninger i forbindelse med overløb af ensilagesaft fra opbevaring af ensilage og udsprinkling (fordeling af vandet på fx nærliggende jorder, red) af overfladevand fra ensilageopbevaringsanlæg.

Der er tale om følgende vandløb: Harken-Rakkeby Bæk, Liver Å, tilløb til Skovsgård Bæk og Vrejlev Møllebæk.

- Vores bud på årsagen hertil er det våde vejr, som medfører en større mængde restvand, som skal opsamles eller udsprinkles. Da jorden i øjeblikket er vandmættet, medfører udsprinklingen, at vandet ikke siver ned i jorden, men løber til dræn eller direkte i vandløb.

Når et vandløb bliver forurenet med ensilagesaft, dannes der såkaldte ”lammehaler” i vandløbet, som kan give anledning til iltsvind i vandløbet og fiskedød.

Lammehaler er en koloni af iltforbrugende bakterier, som sætter sig på sten, grene og planter og danner en belægning der ligner lammehaler, heraf navnet.

Hvad skal du gøre? Du bør holde et ekstra vågent øje med dit ud sprinklingsanlæg, ensilagepladser, siloer og markstakke, så der ikke sker flere forureninger af vores vandløb.

Du må også meget gerne slå et smut forbi din lokale bæk/å for at tjekke, om der skulle være lammehaler i vandløbet.

Skulle der mod forventning ske overløb, eller opdager du lammehaler i vandløbet, skal du straks kontakte kommunen. Så kommer vi og hjælper dig.

Vær altid opmærksom på:

Saftgivende ensilage, skal ligge på en fast plads, med afløb til separat beholder.

Faste pladser og siloer skal have afløb i begge ender, i forbindelse med hver randzone.

At afløbene altid er frie for ensilage mm.

Der må ikke må ske overløb fra pladserne ud på jorden.

Beholderen til ensilagesaft, skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Husk desuden at:

Overfladevand fra pladser med saftgivende ensilage må ikke udsprinkles eller udbringes i perioden fra 15. november til 1. februar.

Overfladevand må aldrig udsprinkles eller udbringes på frossen eller vandmættet jord, og der må aldrig være fare for afstrømning til vandløb. Team Miljø, Hjørring Kommune VIS MERE

Der er i alt cirka 1500 kilometer vandløb i Hjørring Kommune.

- Vi har skrevet ud til alle landmænd, der opbevarer ensilage i markstak eller på ensilageplads, om at de skal være særlig opmærksomme, da jorden i øjeblikket er vandmættet, og vandet derfor ikke siver ned i jorden men løber til dræn eller direkte ud i vandløbet. Vi følger også op, når vi er på miljøtilsyn hos landmændene, lyder det fra kommunen.