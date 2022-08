Kommune bløder 10 millioner kroner om måneden: Flere besparelser og udskudte byggerier

HJØRRING:Mange borgere bider negle over at få budgettet til at hænge sammen med voldsomt stigende energipriser og leveomkostninger. Prisstigningerne kan nu også for alvor mærkes på de kommunale budgetter, og Hjørring Kommune varsler mere omfattende besparelser, end der i første omgang var lagt op til. Kommunen fik dog tirsdag et særtilskud til vanskeligt stillede kommuner fra staten på 30 millioner, hvilket var dobbelt så meget som forventet.

- Det understreger den vanskelige økonomiske situation vi står i. Vi har lige nu et underskud hver måned på ti millioner kroner. Selvom vi ved årets start havde en solid kassebeholdning på 400 millioner kroner, så går det stærkt, hvis vi ikke gør noget, siger borgmester Søren Smalbro (V), der nu varsler behov for yderligere besparelser forud for de kommende budgetforhandlinger.

Der var lagt op til besparelser på 60 millioner kroner årligt på driften de næste to år. Det krav hæves nu til 75 millioner kroner.

- Ligesom mange borgere mærker vi prisstigninger på næsten alt. Samtidig modtager vi ikke så meget i udligning fra staten, som vi havde regnet med, siger Søren Smalbro.

Hjørring Kommune har også en stor afdragsbyrde på mere end 200 millioner kroner årligt de kommende år på store anlægsprojekter, som fx det nye skolebyggeri i Vrå. Derfor overvejes det også at trykke på bremsen i forhold til nye planlagte anlægsprojekter, der også ser ud at blive meget dyrere end forventet.

Fx vil et nyt plejecenter i Sindal, hvor byggeriet snart går i gang, komme til at koste 16 millioner kroner mere end de 77 millioner kroner, som kommunen har budgetteret med. Plejecentret bliver bygget færdig med en lille forsinkelse, mens det foreslås at udskyde andre byggeprojekter.

Dårligt nyt til vandhunde

Fx er der forslag om at udskyde et tilskud på godt 20 millioner kroner til et nyt svømmecenter i Vrå, 10 millioner til nye omklædningsrum i Vandhuset i Hjørring. Ifølge forvaltningens oplæg skal projekterne udskydes til efter 2026.

Der er hårdt brug for nye omklædningsrum i Vandhuset i Hjørring, men det kan nu blive udskudt på ubestemt tid. Arkivfoto: Bente Poder

En ny Musisk Skole til 41 millioner kroner ved siden af Vendsyssel Teater, som efter planen skulle tages i brug i 2024, kan blive udskudt et år til 2025.

Besparelser på driften og opbremsning for anlægsinvesteringer afhænger imidlertid af de kommende budgetforhandlinger forud for den endelige vedtagelse af næste års budget 12. oktober.

- Vi sparker ikke bagud, for vi har selv været med til at vedtage de store anlægsinvesteringer, som nu skal afdrages. Men derfor er der brug for at slå bremsen i, så vi kommer ned på en årlig anlægsramme på 90 millioner kroner næste år, siger Søren Smalbro (V).

Hjørring Kommune har en samlet gæld på 1,3 milliarder kroner, som nu skal afdrages, og kommunen kan ikke låne tilstrækkeligt til at kunne betale afdragene med nye lån.

Der er lagt op til driftsbesparelser på de fleste kommunale områder, bl.a. ældre, skoler, sårbare grupper, asfalt og kollektiv trafik.