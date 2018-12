Kommune deler ud: Kom og hent et gratis juletræ

HJØRRING: Hvis der er noget, vendelboer kan lide, så er det gratis - så et gratis juletræ er givetvis et godt juletræ. Og sådan et juletræ kan du lige nu hente i Hjørring.

Der er dog et par krav til det gratis: Du skal selv fælde træet (og have noget med til at save det ned med), det skal fældes i jordhøjde, så der ikke er nogen stub at falde over, og så må du ikke efterlade noget fra træet på stedet - ligesom hjemme hos mor, så skal du rydde op efter dig.

Desuden er det ikke sikkert, at træet kan leve op til alle krav om symmetri, tæthed og højde. Men det er gratis, de har ikke været hverken gødsket eller sprøjtet udover måske af lidt hundeurin, og desuden gør faktisk du naturen en tjeneste.

Juletræerne står nemlig på Hundemarken bag Hjørring Bjerge, som kommunen gerne vil holde fri for træer, fordi de skygger de mange forskellige vilde blomster, der vokser på stedet, ud.

Kommunen slutter opslaget af med en lille reminder: Træet skal fældes indenfor hundemarkens hegn - ellers går du på hugst i andre menneskers træer, og det må man ikke.