Kommunal milliongave til én golfklub vækker undren

SINDAL:Fire andre golfklubber i Hjørring Kommune så måbende til, da Hjørring Kommune i 2022 forærede storebror Hjørring Golfklub de cirka 100 hektar jord, som klubbens baner ligger på. En gave til en værdi af cirka 10 millioner kroner.

Der er godt nok den betingelse forbundet med gaven, at kommunen skal have jorden tilbage, hvis der ikke længere skal spilles golf på de store arealer på Vinstrupvej nordvest for Hjørring. Men alligevel - de øvrige golfklubber har siden forgæves forsøgt at få et møde i stand med kommunen for at diskutere lige vilkår for alle kommunens golfklubber.

- Vi vil gerne have en snak om fælles vilkår, og den særlige behandling, som Hjørring Golfklub har fået i den her sag. Vi klynker ikke, for det er ikke fordi vi er nødlidende.

- Men der må da gælde samme vilkår for alle golfklubberne, og vi andre har selv udgifter til den jord, som vi selv har måttet købe. Det her er en konkurrenceforvridning, siger formand for Sindal Golfklub, Niels P. Konnerup, der henviser til, at der er en vis konkurrence mellem golfklubberne om eksempelvis de turister, der gerne vil spille golf.

Han udtaler sig på vegne af golfklubberne i Sindal, Hirtshals og Løkken samt Vennebjerg Golf.

Hjørring Kommune har i flere år forsøgt at komme ud af en dyr lejeaftale for de 100 hektar jord ved Hjørring Golfklub. En lejeaftale, der har kostet kommunen cirka 250.000 kroner om året, fordi kommunen havde forpligtet sig til at slå græsset på arealerne. Lejeaftalen var tilmed uopsigelig helt frem til 2031.

Hjørring Golfklub fik i 2022 overdraget 100 hektar jord. Foto: Bente Poder

- Det her var vores eneste vej ud af den lejeaftale, og jeg kan ikke se, at der er noget at komme efter for de andre golfklubber, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Golfklubberne henvendte sig helt tilbage i oktober sidste år og bad om et møde med kommunens økonomiudvalg om sagen.

Først her i januar har Hjørring Kommune svaret og kortfattet afvist at mødes med golfklubberne. I brevet, der er underskrevet af borgmesteren, henvises der til, at golfklubberne er stillet lige i forhold til tilskud fra folkeoplysningsmidlerne.

- Jeg finder det provokerende, at vores ønske om en drøftelse af ensartede vilkår blot bliver fejet af bordet, siger Niels P. Konnerup.

- Jeg kan godt se, at der var en skævvridning i den gamle lejeaftale, som vi nu er kommet ud af. Golfklubben kan råde over jorden på den klare betingelse, at arealerne kun anvendes til golf. Der er mange, der gerne vil mødes med vores økonomiudvalg, og det siger vi nej til, siger borgmester Søren Smalbro (V), der ikke ønsker at kommentere påstandene om konkurrenceforvridning yderligere.