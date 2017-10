Kommune hører 11-årig drengs nødråb

TÅRS: Tårerne fik frit løb, da Bettina Skjødt Ouassou i denne uge fik at vide, at hendes 11-årige søn nu får lov til at komme hjem at bo efter en tvangsanbringelse, som har varet tre et halvt år.

En sagsbehandler fra Hjørring Kommune ringede i denne uge hjem til den 45-årige kvinde og overbragte den gode nyhed.

- Så begyndte jeg bare at græde med det samme. Jeg hørte ikke ret meget andet end ordet hjemgivelse. Alt det andet var jeg faktisk ligeglad med, fortæller Bettina Skjødt Ouassou.

Stak af hele tiden

NORDJYSKE beskrev i april i år anbringelsen i en større artikel med overskriften "11-årig i frit fald". Artiklen handlede om, at drengen hele tiden stak af fra det opholdssted ved Brønderslev, som han var anbragt på. Han brød blandt andet ind på en skole sammen med en jævnaldrende kammerat og blev anholdt af politiet om natten.

Det fik Bettina Skjødt Ouassous advokat Lars Buurgaard Sørensen til at konstatere, at anbringelsen ikke gav mening. Men Hjørring Kommune fastholdt på dét tidspunkt, at drengen ikke kunne komme hjem. Han blev i stedet sendt på en udredningsinstitution i Aalborg og derefter i en plejefamilie, men han blev ved med at stikke af. Han har været væk i dagevis i flere omgange.

Klart afslag i september

Så sent som i september bad Bettina Skjødt Ouassou igen om at få sin søn hjemgivet. Men 18. september gav kommunen et meget klart afslag, og siden har hun og hendes advokat været meget usikre på, hvor anbringelsen ville ende.

- Min vurdering var, at drengen enten ville blive anbragt på en sikret institution, eller at han kom hjem. Det endte heldigvis på den gode måde, siger Lars Buurgaard Sørensen.

Kommunaldirektør Tommy Christiansen fra Hjørring Kommune oplyser, at kommunen ikke vil kommentere den konkrete sag.