Kommune kan hjælpe Bom-døtre, men borgmester er tavs

HJØRRING:Hjørring Kommune har mulighed for at hjælpe de tre døtre fra Bom-familien ud af en økonomisk knibe, hvor de er blevet afkrævet i alt 165.000 kroner i sagsomkostninger fra en retssag mod Hjørring Kommune. Hvis altså kommunen vil.

Sagen drejer sig kort fortalt om, at pigerne fejlagtigt - efter en falsk anmeldelse til politiet - har været anbragt udenfor hjemmet i næsten to år. Efterfølgende anlagde familien en erstatningssag, som dog undervejs blev droppet, fordi familien ikke havde råd til at føre den til ende. Men der var altså løbet sagsomkostninger på, som kommunen efterfølgende skulle inddrive.

Gældsstyrelsen har nu meddelt familien i Sindal, at kommunen har mulighed at trække kravet tilbage:

"De eneste, der kan tilbagekalde fordringen, er fordringshaver. Og i dette tilfælde er det kommunen, der er fordringshaver", skriver Gældsstyrelsen til familien.

Borgmester Søren Smalbro har tidligere henvist til, at det er Retten i Hjørring, der har afgjort, at døtrene skal betale en del af sagsomkostningerne, nemlig 55.000 kroner hver.

I den forbindelse udtalte Søren Smalbro:

" Jeg kan sagtens forstå, at mange tænker - hvad bilder kommunen sig ind? Men vi er nødt til at følge rettens afgørelse. Vi er forpligtet til at at opkræve den gæld", sagde Søren Smalbro i februar til Nordjyske.

Udmeldingen fra Gældsstyrelsen er en afgørende ny udvikling i sagen, mener de to byrådsmedlemmer Erik Høgh-Sørensen (UP) og Frode Larsen (NB), der derfor endnu engang rejser sagen i byrådssalen på det kommende møde 21. juni.

I en pressemeddelelse beskylder de borgmesteren for, på baggrund af de tidligere udtalelser, at have vildledt byrådet i sagen.

De beskyldninger ønsker borgmester Søren Smalbro ikke at kommentere:

- Jeg har ikke flere kommentarer til sagen, og jeg må henvise til, at den sag skal behandles som et lukket punkt på byrådsmødet, siger borgmesteren.

Men du har også tidligere udtalt, at der blev kigget på, om der var mulighed for at finde en løsning for familien. Hvad er der kommet ud af det?

- Jeg har ikke flere kommentarer til sagen, siger Søren Smalbro.

Den praksis, at man sender store regninger for sagsomkostninger ind på børneværelser, har givet genlyd på Christiansborg, og der ser nu ud til at være politisk opbakning til at ændre reglerne.