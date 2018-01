Kommune siger nej til møde med grundejere

LØNSTRUP: Grundejerforeningen Strandfogedgård i sommerhusområdet ved Mårup Strand syd for Lønstrup har inviteret borgmester Arne Boelt og formanden for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune Søren Smalbro til møde lørdag 6. januar.

Torsdag oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse, at man ikke ønsker at deltage i mødet, da Kystdirektoratet har indgivet politianmeldelse i sagen om ulovlig kystbeskyttelse ud for nogle sommerhuse ved Mårup Strand.

Her er afrømmet jord fra sommerhusområdet sammen med granit-sten og flydende beton hældt ned af klinten.

Hjørring Kommune oplyser i pressemeddelelsen, at man takker nej til invitationen, da der "pågår en politimæssig efterforskning af sagen med henblik på, at anklagemyndigheden skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale".