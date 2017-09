Kommune søger om flere sommerboliger

HJØRRING: Et enigt byråd besluttede onsdag aften, at Hjørring Kommune skal lægge billet ind på at få 110 ekstra sommerboliger i form af ferielejligheder og sommerhusgrunde.

Det er den nye planlov, som trådte i kraft 1. juni år, som åbner for, at landets kommuner kan søge staten om lov til at udstykke i alt 1000 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen. Ansøgningsfristen er 15. oktober.

Teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune har besluttet, at en omlægning af 50 hotellejligheder til ferielejligheder i Lyngby Mølle Feriecenter i Nr. Lyngby har førsteprioritet.

- Vores førsteprioritet er Lyngby Mølle Feriecenter, som vi har kæmpet med i mange år, haft skiftende ministre ind over og forskellige folketingspolitikere til at hjælpe os. Hvis ikke vi får lov til omdanne hotellejlighederne til ferielejligheder, så risikerer man at det bliver et spøgelseshotel, fordi der ikke er økonomi i det, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S).

Dernæst ønsker kommunen at omdanne Hotel Strandlyst i Tornby til 16 ferielejligheder samt udstykke fire nye sommerhusgrunde ved hotellet, og til sidst ønsker man et sommerhusareal med 40 nye grunde øst for Furreby Kirkevej ved Løkken som en tredjeprioritet.

Hjørring Kommune er til gengæld klar til at sløjfe 32 sommerhusgrunde ved Skiveren, som ikke ligger attraktivt i forhold til strand og handel.

- Vi søger i alt om 78 grunde flere end de 32, vi tager ud, men da puljen er på 1000 sommerhusgrunde og vi allerede er klar med ansøgningen, håber vi, at det går, siger Ole Ørnbøl.

På byrådsmødet roste flere byrådsmedlemmer ansøgningen, fordi det vil øge turismen og give større fleksibilitet i udbuddet af attraktive sommerboliger i kommunen.

Kommunen får svar på ansøgningen i 2018.

I følge Danmarks Statistik er der i alt 6076 sommerhuse i Hjørring Kommune.