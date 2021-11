Kommunen reagerer efter virusboom i Vrå: Det skal der ske

VRÅ:Stationsbyen Vrå lige syd for Hjørring mærker nu for alvor, at smittetrykket er steget markant i Danmark.

31 nysmittede i den seneste uge har skabt et virusboom i Vrå Sogn, hvor incidenstallet (smittede borgere per 100.0000, red.) nu overstiger 1000, og hvor positivprocenten er så høj som 5,85. Dermed overstiger sognet alle tre grænseværdier. Det betyder, at Hjørring Kommune skal følge myndighedernes anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte.

Derfor opfodrer Styrelsen for Patientsikkerhed nu Hjørring Kommune til at iværksætte en række tiltag for at få lettet smittetrykket.

Det oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen opfordrer derfor alle borgere i Vrå og omegn til at lade sig teste hurtigst muligt.

For at gøre det lettere, arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at etablere et midlertidigt kvik-teststed i Idrætscenter Vendsyssel i begyndelsen af næste uge.

- Vi gør opmærksom på, at der indtil da er testmuligheder i både Hjørring, Hirtshals og Brønderslev, oplyser kommunen i pressemeddelelsen og minder alle i det lille sogn om have fokus på anbefalingerne om at holde afstand, lufte ud, spritte hænder og i det hele taget være opmærksom på god hygiejne.

Vrå Undervisningssted, Vrå Børnehus og dagplejen er fortsat åbne og vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om tiltag ved høj lokal smitte på børne- og undervisningsområdet. Alle forældre vil lørdag via kommunikationsplatformen Aula blive orienteret om tilrettelæggelsen af dagligdagen i tilbuddene.

I forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag 16. november vil der være øget fokus på hygiejne, brug af håndsprit, afstand og udluftning på alle valgsteder i hele kommunen.

Kommunen oplyser samtidig, at borgerne er velkomne til at medbringe egen blyant eller kuglepen, når krydset skal sættes på afstemningsstedet.

- Derfor kan man trygt møde op og afgive sin stemme på tirsdag - også i Vrå, understreger Hjørring Kommune i pressemeddelelsen og minder om, at det på alle valgsteder også vil være muligt at afgive sin stemme udenfor eller i bil.

I Vrå opstilles der desuden et telt, til stemmeafgivning.