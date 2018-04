Konflikt mellem venner endte i vold

HJØRRING: Tre mænd er af Retten i Hjørring dømt for, at de tilbage i november 2017 overfaldt en 23-årig mand i Poulstrup uden for Vrå.

Den 23-årige blev slået i hovedet, så han faldt til jorden. Herefter sparkede de tre mænd ham flere gange, inden de stjal den 23-åriges bilnøgler og tegnebog.

Overfaldet skete som kulminationen på et opgør i en vennegruppe fra lokalområdet omkring Poulstrup, som alle fire mænd er del af. Konflikten handlede om reparationen af nogle biler.

Det oplyser Mikkel Holdensgaard, anklager ved Nordjyllands Politi.

Der er tale om to mænd på 20 år og en på 22 år. De forklarede i retten, at de var ude på en landtur, hvor de kørte forbi Poulstrup, og tilfældigvis mødte den 23-årige. De tog kontakt til ham på grund af den konflikt, som var mellem dem.

Alle tre nægtede sig dig skyldige i vold og røveri, men retten lagde vægt på den 23-åriges troværdige forklaring, som stemte overnes med billedmateriale fra Nordjyllands Politi.

Tidligere dømt for vold

Den ene af de to 20-årige og den 22-årige blev idømt 8 måneders fængsel. Den anden 20-årige fik 1 år og 3 måneders fængsel, da han havde en reststraf fra en tidligere røveri- og voldsdom.

Udover 1 år og 3 måneders fængsel for røveri og grov vold blev den anden 20-årig også idømt en bøde på 25.000 kroner og en betinget frakendelse af sit kørekort blandt andet på grund af spirituskørsel.

Alle tre modtog deres domme.

Sender et signal

Hos anklagemyndigheden er de godt tilfredse med resultatet af dommen.

- Vi er tilfredse med, at retten også ser på den her sag med alvorlige øjne, som vi har gjort. Det sender et signal om, at der bliver slået hårdt ned på den her slags kriminalitet, siger anklager Mikkel Holdensgaard.