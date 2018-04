Konkrete planer for Rubjerg Knude Fyr

LØNSTRUP: Det berømte fyr på Rubjerg Knude skal flyttes 40 meter længere ind på kysten - i hvert fald hvis Hjørring Kommunes Teknik og Miljø udvalg har held med at få sagen igennem.

Det kunne chef chef for Teknik og Miljø, Søren Smalbro(V) afsløre på et møde mellem Kystdirektoratet og sommerhusejerne i kommunen.

- Vi har besluttet os for, at det er denne her løsning, vi går efter. Men det er vigtigt, at vi tænker os om, så vores børn ikke står med præcis den samme problematik om 30 år igen, for så er vi jo lige vidt, fortæller han.

Derfor skal flytningen kædes sammen med en hård kystsikring af klinten, så fyret kan tiltrække turister i mange år endnu. Der kommer nemlig omkring 200.000 mennesker forbi Rubjerg Knude Fyr hvert år, og Søren Smalbro tøver ikke med at kalde det kommunens lille havfrue.

Klinten er imidlertid Naturstyrelsens fredede ejendom, og derfor kræver det både tilladelse fra styrelsen såvel som en ophævning af Natura 2000 lovgivningen, hvis det skal blive muligt at kystsikre området.