Konkurs: Spisested i nordjysk badeby er blevet lukket

LØKKEN:Man kan godt få en fornemmelse af, at de nordjyske spisesteder vælter på stribe i dette efterår. Og nu har endnu en restauration måttet kaste håndklædet i ringen.

Denne gang er det i badebyen Løkken, der forsvinder et spisested. Her er "Hovmesteren" nemlig netop taget under konkursbehandling af Retten i Hjørring.

- Det er jo ikke sjovt, lyder det fra indehaveren Flemming Mølbjerg Larsen, der oplyser, at han selv har taget beslutningen om at stoppe med at drive "Hovmesteren".

- Beslutningen er taget, fordi at de sidste tre år har malket det hele væk. Coronaperioden har været helvedes hård, og da vi så endelig var ude over den, så stormede det hele nærmest væk i Løkken denne sommer. Så det betød, at jeg nærmest overhovedet ikke havde omsætning på udeservering henover sommeren.

Spisestedet "Hovmesteren" i Løkken er gået konkurs. Foto: Henrik Bo

Corona kostede livet

Selv om sommeren altså var træls, så understreger Flemming Mølbjerg Larsen, at det først og fremmest er eftervirkningerne fra corona-perioden, der har væltet læsset.

- Jeg fik ikke så meget som en krone i tilskud. For i det år, der var grundlag for tilskuddene, havde jeg valgt at lukke i en periode for at tage på ferie i USA. Så når man kiggede tilbage, så var der i en stor periode nul kroner i omsætning, forklarer Flemming Mølbjerg Larsen.

- Og så kostede nedlukningerne mig også dyrt. Jeg plejer at gøre det sådan, at jeg fredag morgen fylder lageret op med varer til weekenden - og fredag eftermiddag lukkede (statsminister, red.) Mette Frederiksen så flere gange ned. Så der var sammenlagt fire gange, hvor jeg måtte smide alt ud, og det alene har nok kostet mig en halv million kroner.

Flemming Mølbjerg Larsen håbede, at han efterfølgende kunne få gang i sit spisested igen - men det er altså ikke lykkedes i tilstrækkelig grad.

- I 2019 havde jeg 6400 gæster inde at spise ved min frokostbuffet i løbet af året. Men det tal faldt på grund af corona-situationen til 2100 gæster - og jeg har aldrig kunnet få det opad igen.

Det er 14 dage siden Hovmesteren lukkede. Konkursen er udløst af coronaperioden og efterfølgende en svigtende sommersæson. Foto: Henrik Bo

Et kig i cvr-registret viser, at det seneste årsregnskab for "Hovmesteren" blev offentliggjort 2. juli 2021 - og vedrører regnskabsåret 2020.

Efter små underskud i både 2018, 2019 og 2020 er der på det tidspunkt en negativ egenkapital på godt 50.000 kroner. Trods nogle relativt meget små regnskabstal - eksempelvis et underskud på 9.000 kroner i 2020 - bliver der i ledelsesberetningen fastslået, at "årets resultat anses for utilfredsstillende."

Drev spisested i ti år

Flemming Mølbjerg Larsen har drevet "Hovmesteren" i cirka ti år, og derfor var det naturligt nok en tung beslutning at tage, da stedet skulle lukkes for cirka 14 dage siden.

- Men hvis jeg vælger at lukke nu, så er der ikke nogen, som jeg kommer til at skylde noget, forklarer han.

Flemming Mølbjerg Larsen har flere andre forretningsmæssige engagementer - eksempelvis ejer han en række ejendomme. Det er blandt andet tilfældet for bygningen på adressen Kjelgaards Plads 3, hvor "Hovmesteren" hører hjemme - og i den forbindelse understreger han, at det stort set kun er ham selv, der taber penge på konkursen.

Flemming Mølbjerg Larsen oplyser, at han "arbejder på at få noget op at stå til påske" i bygningen, der husede "Hovmesteren".