LIVE: Se kortegen af traktorer på vej til demonstration i Hjørring

Der er dem, der har svært ved at se nyheden eller noget usædvanligt i, at der kører mange traktorer gennem Hjørring. Men det vækker nu nok alligevel opsigt, når flere hundrede landmænd lørdag formiddag kører deres store maskiner gennem byen for at markere erhvervets utilfredshed med regeringens håndtering af minksagen og sympatien med minkavlerne.

- Der er forlydender om, at der kommer 500 traktorer til demonstrationen, siger Poul Ravnsmed, talsmand for demonstranterne, lørdag morgen.

Det bliver spændende at følge, om demonstrationen i Hjørring får en mere forsonende tone, end det har været tilfældet ved de foregående traktordemonstrationer rundt om i landet. I hvert fald tæller talerækken ved Park Vendia i Hjørring blandt andre både fødevareminister Rasmus Prehn (S) og enhedslistens gruppeformand Peder Hvelplund, der på forhånd har rakt hånden ud til dialog med landbruget.

Traktorerne er godt på vej mod midtbyen i Hjørring. Foto: Kim Dahl Hansen

Det bliver også spændende at følge, hvor stor tilslutningen bliver og hvordan det bliver håndteret i forhold til corona-restriktionerne.

Nordjyllands Politi er til stede i Hjørring for at sikre, at afviklingen af trafikken kan se på forsvarlig vis, trods de mange traktorer i bybilledet.

Nordjyske.dk følger demonstrationen i løbet af dagen og sender flere gange live fra demonstrationen.