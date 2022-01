Korttyve byttede roller - og hatte

HJØRRING:En 48-årig rumænsk mand blev torsdag dømt for adskillige tyverier af punge og kreditkort. Det kostede ham fem måneders fængsel, en udvisning af Danmark og indrejseforbud i seks år.

Sammen med en makker havde den 48-årige været på tyve-turné fra Nyborg til Frederikshavn - blandt andet med stop i Silkeborg, Struer og Sæby. Anklageskriftet talte ni tilfælde af tyveri og hævning eller forsøg på hævning af i alt 13.000 kroner med stjålne kort. Tyverierne fandt sted 12.-27. oktober sidste år.

- De havde været to om tyverierne og byttet lidt med hinanden, så nogle gange holdt den ene vagt, mens den anden stjal kort. Det var makkeren, der havde hævet pengene i alle tilfælde, men den dømte stod i baggrunden og accepterede det. Derfor gjorde det ikke nogen forskel for dommen, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg, der bed mærke i et særkende for de tyverier, der var fanget på overvågningskamera.

- Den ene havde en lyserød sixpence på og den anden en tophue. Så byttede de hovedbeklædning med hinanden, når de gik fra én butik til en anden. Hvorfor de gjorde det, ved jeg ikke, men det skete adskillige gange på de mange overvågningsbilleder, de var blevet fanget på, fortæller anklageren.

Mens den 48-årige nu kan se frem til at blive sendt ud af landet, er det ikke lykkedes at pågribe makkeren.

- Det er heller ikke sikkert, at han stadig er i landet, vurderer anklageren.

Udover tyverierne havde manden også forbrudt sig mod et indrejseforbud, han var blevet idømt i 2016 efter en 40 dages fængsling ved Københavns Byret. Forbuddet varede indtil 1. november 2022.

Skulle han finde på gentage nummeret og vende tilbage til Danmark, inden det nye indrejseforbud udløber kan han efter nye skærpede regler blive sendt ét år i fængsel.

Manden accepterede dommen.