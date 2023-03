Kostbar narhvaltand stjålet

HIRTSHALS:En narhvaltand, der måler omkring to meter og 25 centimeter i længden, er ved et indbrud i en bygning ved Nordsøen Oceanarium blevet stjålet. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Og teknisk direktør Claus Drivsholm fra oceanariet bekræfter tyveriet, der er sket på et tidspunkt i den forgangne weekend.

Døren ind til en museumsbygning er blevet brudt op af en tyv i nattens mulm og mørke. Tyven er kommet ind ved at knuse ruden i døren, hvorefter døren kunne åbnes.

- Udover narhvaltanden blev der stjålet en kaskelottand, en lampe, der er lavet af kaskelottænder og en barde fra en blåhval, fortæller Claus Drivsholm.

En barde er en lang hornplade, der hænger ned fra ganen hos bardehvaler. De anvendes i hvalens fødesøgning til at filtrere store mængder vand, hvorved smådyr bliver fanget i barden og derefter kan fortæres af hvalen.

Claus Drivsholm understreger, at det er den lange narhvaltand, der har klart størst værdi for en tyveknægt.

- Der er et marked for den slags effekter blandt samlere. Og vi har her på oceanariet talt om værdier lige fra 60-70.000 til 150.000 kroner for en sådan narhvaltand, vurderer Claus Drivsholm.

Han er overbevist om, at tyven har vidst, at narhvaltanden befandt sig i bygningen ved oceanariets udendørs sælanlæg.

- Tyven er helt bevidst gået efter de her effekter. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror, den vil være svær at afsætte for tyven, fastslår han.

Tanden kan også have værdi for kunstnere.

- Jeg kunne forestille mig, at nogle kunne finde på at skære den op i mindre stykker og skabe tupilakker af den, siger Claus Drivsholm.

Tupilakker er et åndeligt væsen, der kan fanges i de små grønlandske figurer lavet af blandt andet dyretænder.

Claus Drivsholm opfordrer folk, der måtte få den tilbudt eller hører om narhvaltanden til at henvende sig til Nordjyllands Politi.

Og tanden har ikke bare høj værdi målt i penge.

Grunden til, at narhvaltanden også har stor affektionsværdi for oceanariet, er, at den stammer fra den tidligere Hirtshals Kommune.

- Narhvaltanden blev givet til den daværende Hirtshals Kommune fra kommunens grønlandske venskabsby. Siden har den ifølge mine oplysninger været opbevaret på rådhuset i Hirtshals. Da så kommunesammenlægningen sker, og vi bliver en del af Hjørring Kommune, så var det oplagt, at vi fik narhvaltanden, beretter Claus Drivsholm.

Den daværende Hirtshals Kommunes grønlandske venskabsby var Kangatsiak Kommune.

Narhvaltanden har været en del af oceanariets udstilling om hvaler de seneste mange år, og desuden har den været brugt af oceanariets skoletjeneste.

Tyven skar sig formentligt på det knuste glas i døren, for politiets efterforskere fandt blodspor inde i museumsbygningen. Blodet blev sikret af politiet som et led i efterforskningen.