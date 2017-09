Krüger: Vendsyssel var gode

FODBOLD: Jacob Krüger var søndag tilbage i Hjørring, som han i sommer forlod til fordel for en ny tilværelse som sportslig ansvarlig i Vejle Boldklub. Den tidligere sportschef i Vendsyssel FF var ikke utilfreds med udbyttet på ét point i NordicBet Ligaens topkamp.

- Jeg synes, Vendsyssel var gode, og skulle der have været en vinder, så er der ingen tvivl om, at det skulle have været dem. De havde mere energi, end vi havde, men jeg synes stadig det var en god og intyens kamp. Også selv om ingen af holdene vel ligefrem væltede sig i chancer, siger Jacob Krüger.

Vendsyssel-træner Erik Rasmussen var efter kampen splittet mellem glæden over spillet og ærgrelsen over, at det ikke blev til alle tre point.

- Specielt i anden halvleg dominerede vi kampen og havde da også chancerne til at vinde. Kollektivet ser ud til at fungere bedre og bedre for os, og det bekræfter mig bare i, at vi nok skal blive bedre, efterhånden som sæsonen skrider frem, fastslår han.