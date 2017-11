Krüger er ikke overrasket over Vendsyssel

FODBOLD: Selv om der i sommerpausen var store udskiftninger i Vendsyssel FF’s spillertrup, kan vendelboerne med en sejr i søndagens udekamp mod Vejle sikre, at man slutter efteråret på førstepladsen i Nordicbet Ligaen.

Men Vendsyssels succes kommer ikke bag på klubbens tidligere sportschef Jacob Krüger, der nu er teknisk direktør hos søndagens modstandere.

- De har et stærkt hold, og det er derfor, de er med i toppen. Jeg er ikke overrasket over, at de har gjort det så godt, for de seneste år har vi jo været vant til at se Vendsyssel som tophold, og de har også selv meldt ud, at de har ambitioner om en plads i toptre, siger Jacob Krüger, der også forventer at skulle kæmpe med Vendsyssel i foråret.

- Jeg forventer, at de er med i toppen hele vejen. Det har de både spillerne og midlerne til, siger Jacob Krüger.

I meget af efteråret er det dog Jacob Krügers nuverænede arbejdsgiver fra Vejle Boldklub, der har ligget på førstepladsen, og nordjyden er godt tilfreds med sit første halve år i sin nye klub.

- Det har været rigtig spændende. Det er en stor klub med mange interessenter, og heldigvis er det også gået godt på banen, siger Jacob Krüger.