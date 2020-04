Kræver 463 millioner kroner i erstatning for ikke at må sejle direkte til Hirtshals

HIRTSHALS:Det norske selskab Hav Line, der står bag laksefartøjet Norwegian Gannet, hvor laks skulle slagtes og pakkes på sejlturen fra Norge til Hirtshals, har indledt en retssag i Bergen, hvor selskabet kræver hvad der svarer til 463 millioner kroner i erstatning.

Det skriver dagbladet Børsen.

Erstatningskravet kommer efter, at selskabet ikke får forlænget en dispensation til, at selskabet også efter 1. juli ikke behøver bringe laks i land i Norge, for at få den kvalitetskontrolleret, men at fiskene kan sejles direkte til en stor nyopført lakseterminal i Hirtshals.

Børsen skriver, at fiskeriminister Mogens Jensen (S) vil kigge på sagen. Ministeren vil se på hvilken betydning, det får for produktionsfaciliteterne i Hirtshals Havn samt tage kontakt til sin norske ministerkollega i sagen.

- Jeg lægger vægt på en god og åben dialog, og derfor vil jeg snarest muligt tage sagen op med den norske fiskeriminister, siger Mogens Jensen ifølge Børsen.

Alle laks skal landes og sorteres i Norge af hensyn til den norske lakseindustris internationale omdømme, har den norske fiskeriminister slået fast.

Hav Line havde alle tilladelser og dispensationer på plads fra myndighederne i Norge, da en terminal til flere hundrede millioner kroner blev indviet i maj sidste år. Den norske fiskeriministeren deltog endda i indvielsen af terminalen, der efter planen skulle skabe 140 arbejdspladser i Hirtshals.