Brand i industribygning - skyldes måske pizza

HJØRRING:En industribygning på Rømøvej i udkanten af Hjørring var torsdag eftermiddag ramt af kraftig brand.

Flammer var gået gennem taget, og røg væltede op fra bygningen.

Politi: Luk vinduer og døre

Røgen var så kraftig, at Nordjyllands Politi opfordrede beboere i nærheden om at holde sig væk, gå ind og lukke døre og vinduer. Advarslen vedrørte borgere inden for området Frederikshavnsvej, Ringvejen og Frilandsvej.

Den advarsel blev dog ophævet kl. 17.38.

- Der er kommet så meget styr på røgen, at vi ophæver advarslen, siger vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

Se video (foto: Ole Fink Mejlgaard):



Politiet opretholder dog afspærring omkring brandstedet af hensyn til redningsmandskabets arbejde.

En brandmand måtte køres til tjek på skadestuen, efter han havde fået et eller andet ned over sig fra den brandramte bygning. Men han kom kun lettere til skade, efter den melding politiet har.

Pizzabagning

Politiet oplyser, at bygningen blev brugt til industriel pizzaproduktion - pizzabagning i stor stil.

- Det var formentlig i den forbindelse at branden opstod, siger Lau Larsen.

Brand i industribygning i Hjørring

Adskillige brandbiler fra Nordjyllands Beredskab var sendt til stedet, og røgdykkere blev sat ind for at slukke ilden.

Alarmen lørdag torsdag kort efter kl. 16.

Røgudviklingen fra branden er nu kraftigt aftagende, hvorfor det nu ikke er nødvendigt at holde sig inden døre i området vest for Ringvejen. Der arbejdes stadig på stedet. Borger bedes give plads til brandkøretøjer.



//Vagtchefen — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 6, 2023