Kraftig brand i landejendom: Tag skal pilles ned

LØKKEN-VRÅ:14-15 brandfolk er lørdag morgen sendt i kamp mod ilden på et lille landsted på Tidselbakvej midt mellem Løkken og Vrå. Alarmen lød til Nordjyllands Beredskab klokken 06.12.

- Vi har to slukningstog og 14-15 mand i aktion med at bekæmpe ilden, der har fat i en garage og en staldbygning på ejendommen, fortæller indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab.

To sprøjter, to tankvogne og en stigevogn er med i bekæmpelsen af branden.

- Vi har kontrol over ilden, og vores prioritering er lige nu at forhindre branden i at brede sig til stuehuset på den lille landejendom. Stalden er sammenbyugget med stuehuset, men der er heldigvis en brandmur mellem de to bygninger, og sammen med vores indsats regner jeg med, at vi derfor kan forhindre branden i at brede sig til stuehuset, forklarer indsatslederen.

Der var ingen dyr i stalden, da branden opstod, og der har ifølge indsatslederen heller ikke været fare for menneskeliv. Beboerne i huset var kommet ud, da beredskabet kom frem.

- Vi er lige nu ved at fjerne dele af tagkonstruktionen på staldbygningen, så vi kan komme til at slukke ilden helt, forklarer Bo Isaksen, der regner med, at der skal yderligere et par timers arbejde til, før ilden er helt bekæmpet.