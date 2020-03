Kraftig brand ved villa: Drivhus og udestue ødelagt

TAARS:Et drivhus blev totalt ødelagt og en udestue samt et værksted i en garage blev delvist ødelagt af en kraftig brand, der brød ud ved 22.40-tiden torsdag aften.

Til gengæld lykkedes det for brandfolkene at forhindre, at ilden spredte sig til selve villaen på Syrenvej i Taars, så det ældre ægtepar, der bor i villaen og slap uskadt fra branden, skulle kunne overnatte i huset, når først skadesservice har sikret huset, fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.

Han oplyser, at branden formentlig er opstået i drivhuset, hvor en gasbrænder holdt drivhuset frostfrit.

- Branden i drivhuset bredte sig til dels en udestue, dels en garage, som begge var bygget sammen med drivhuset. I udestuen var der ild i noget af tagkonstruktionen, men det lykkedes os at forhindre, at branden bredte sig til selve villaen. Vi har måttet pille en del af taget af udestuen for at sikre, at der ikke er ildlommer, der kan fortsætte med at brænde. Til gengæld er resten af huset sluppet bortset fra lidt røg og måske lidt vand, så det var heldigt, fortæller indsatslederen.

Han havde 12 mand fra Falck i Hjørring i aktion for at få bekæmpet branden, og han regnede med at være færdig med arbejdet senest ved 01-tiden.

Husets beboere var hjemme, og det lykkedes manden at få kørt bilen ud af garagen ved værkstedet, men herud kom branden altså heller ikke, da manden huskede at få lukket døren fra garagen til værkstedet, der er helt udbrændt.

Brandstedet er også blevet gennemgået med termisk kamera for at sikre, at der ikke var ildlommer, der kunne genstarte branden, fortæller Ib Nielsen.