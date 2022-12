Krise får Lene til at lukke butikken efter 23 år: - Ikke meget jeg mister ved at skulle på dagpenge

HJØRRING:Chefen hedder Felix og er 13 år gammel.

Det er i hvert fald den titel, han har fået af Lene Krogh, der er ejer af Blomsten i Brinck Seidelinsgade i Hjørring.

Hele sit liv har har vovsen været med hende på arbejde, men nu skal han vende sig til at gå hjemme: Efter 23 år som indehaver af Blomsten har Lene Krogh besluttet at lukke butikken.

- Jeg har været i branchen i 35 år, og jeg ved ikke en dyt om, hvad jeg skal lave fra årsskiftet, siger den 51-årige blomsterhandler, der har sidste åbningsdag nytårsaftensdag.

Blomsten i Brinck Seidelinsgade lukker - nytårsaftensdag er sidste åbningsdag. Foto: Bente Poder

Dejligt butiksfællesskab

Det er en giftig cocktail, der har fået forretningsgrundlaget til at visne: Det er blevet dyrere at købe varerne, elregningen er mangedoblet og kunderne holder på pengene.

- Det er en udvikling, der har været i gang siden marts - og det er kun blevet værre. Nu er jeg træt og jeg har ikke råd til at vente på, at udviklingen vender igen, lyder det fra Lene Krogh.

Desuden ville hun i 2023 også kunne se frem til opgravning i nærområdet i forbindelse med anden etape af kommunens forskønnelses- og klimasikringsprojekt.

Foruden sine kunder kommer Lene Krogh også til at savne de andre forretningsdrivende i Brinck Seidelinsgade.

Lene Krogh har været i branchen i 35 år - 23 af årene som selvstændig. Foto: Bente Poder

- Jeg har elsket at være der - det er et dejligt område, hvor vi har hjulpet hinanden. Vi man lige skulle rende et øjeblik, så er der andre, der har holdt øje med butikken, fortæller hun.

Sorg og glæde

Det er første gang, at Lene Krogh mangler krisen kradse på denne måde i branchen. Under finanskrisen holdt hun næsten index 100 trods nedgangstider generelt.

- I stedet for at gå ud og spise for 1000 kroner, så var der mange, der alligevel købte et par bøffer og en buket blomster - og så hyggede derhjemme.

Det er med blandende følelser, at hun nu har begyndt nedtællingen.

- Det er da med sorg, at jeg må lukke. Men det er også en glæde at opleve, at mange kunder giver udtryk for, at de har været taknemmelige for at komme i butikken og har forståelse for beslutningen, siger Len Krogh.

- Og som situationen er, så er det ikke meget jeg mister ved at skulle på dagpenge, tilføjer hun.

I forbindelse med lukningen skal Lene Krogh også sige farvel til to ungarbejdere samt et 69-årigt blomsterbud.