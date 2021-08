Kristian var dødsdømt, og kroppen fyldt med kræft: Den sidste scanning ændrede alt

Den kvindelige overlæge på kræftafdelingen på Aalborg Sygehus kommer ind på stuen med et helt følge af sygeplejersker og beder andre på stuen om at gå ud. Kristian Bertelsen forstår ikke rigtig, hvad der foregår og kigger sig lidt forvirret omkring. Han har bare fået tjekket nogle smerter i ryggen.

- Men jeg kan godt fornemme, at det her ikke er super godt, fortæller Kristian Bertelsen.

Efter et langt kræftforløb, som han troede var overstået, ville den 42-årige friskoleleder i foråret bare lige have tjekket nogle eskalerende smerter i lænden, som han havde fået efter et slag i ryggen i en oldboys fodboldkamp mod Hirtshals i hjembyen Vrå. Det var ikke første gang, at Kristian havde svært ved at komme ud af sengen efter en topkamp mod Hirtshals, men det her var anderledes.

- Den gode nyhed er, at du nok undgår at blive lam, lyder det indledningsvis med et lille overbærende smil fra overlægen.

- Hvis du har planer om at gifte dig med din kæreste, så skal I nok gøre det nu, siger overlægen efterfølgende.

Kræft i hele kroppen