Kritik af højt byggeri på central plads i midtbyen

FBL's lokalformand, Søren Thirup mener, at man bør holde sig til to etager, hvis der opføres etageejendomme ud mod Mammutpladsen. I baggrunden ser vi bagsiden af de bygninger, der ligger ud til Jernbanegade. Lokalplanen lægger op til, at der kan bygges etagebyggeri med facade, hvor den røde mur står.