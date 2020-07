Nu kun få smittede medarbejdere på Vendelbocentret - antallet falder støt

SINDAL:Antallet af smittede medarbejdere på Vendelbocentret falder støt. Der er nu kun fem hjemsendte medarbejdere med coronasmitte mod ni medarbejdere mandag.

Der er ingen beboere, der er smittet. I alt 27 medarbejdere er dermed raskmeldte ud af 32, der har været testet positive med corona.

Det oplyser Leif Serup, direktør for Sundhed,-ældre- og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Leif Serup glæder sig over, at udviklingen nu ser ud til at køre stærkt hen mod et helt smittefrit Vendelbocenter.