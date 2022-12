Kun syv dage efter åbning fik butikken sin dødsdom: - De må have penge nok

HJØRRING:Et stort blåt klistermærke i indgangsdøren hilser kunderne velkommen hos Aldi på Skagensvej i Hjørring: "Hej, dejligt at se dig!", lyder det.

Men der er tale om et bekendtskab på lånt tid: Fredag spærrede både forbrugere og detailhandel øjnene op, da det blev bekendtgjort, at Aldi trækker sig fra Danmark: Den tyske kæde har indgået en aftale med Rema 1000 Danmark, der køber 114 af Aldi Danmarks 188 butikker. Resten af Aldi-butikkerne lukker eller sælges i løbet af 2023.

Også i Hjørring er der blevet snakket om fremtiden for de lokale Aldi-butikker, idet de ikke er med i Rema 1000-puljen.

Men også fordi, at Aldi på Skagensvej har en helt særlig historik.

Foreslår Lidl

Tilbage i juni blev Aldi på Skagensvej jævnet med jorden, så den tyske dagligvarekæde kunne rulle sin moderniseringsplan ud i en nybygget butik, der også havde fået vokseværk.

2. december blev Aldi på Skagensvej i Hjørring åbnet. Privatfoto.

Butikken åbnede 2. december under stor festivitas - men blot syv dage efter åbningen fik butikken sin dødsdom.

- Det er da lidt mærkeligt, at de lige har bygget en ny butik, som de så lukker - de må jo have penge nok, lyder det tirsdag fra Frank Winther, mens han skutter sig lidt i kulden på Aldis p-plads.

Han er på vej i Aldi for at købe småkager og rejesalat - og for at se, om der i øvrigt kunne være et godt tilbud, der kan overraske.

Tre Rema 1000 i Hjørring Ingen af Hjørrings to Aldi-butikker - Skagensvej og Frilandsvej - bliver til Rema 1000-butikker.

Hjørring har da også tre Rema 1000 i forvejen, nemlig på Odinsvej, Trollhættanvej og Hestkærvej. VIS MERE

Også Julie Larsen er forbi denne tirsdag for at hente instant coffee og pastasuace:

- Det er første gang, jeg er her - jeg skulle lige se den nye butik. I vores vennegruppe har vi da snakket om, at det er åndssvagt, hvis den skal tom, når den lige er bygget.

Både Julie Larsen og Frank Winther håber i øvrigt, at en anden tysk dagligvarekæde - Lidl - kunne have lyst til at tage over på Skagensvej.

Åbner endnu en Aldi

Kunderne i Hjørring udtrykker undren over, at man har valgt at åbne en ny butik lige før man melder ud, at kæden trækker sig fra Danmark.

Til det lyder det kortfattede svar fra kommunikationschef i Aldi, Louise Wendelbo:

- En åben butik er mere attraktiv i forhold til at blive solgt end en lukket.

Hun tilføjer:

- På fredag åbner vi faktisk endnu en Aldi - i Rødbyhavn.

Louise Wendelbo mener, at Aldi på Skagensvej har en god chance for at blive solgt til anden side.

Aldi på Skagensvej i Hjørring bliver ikke til en Rema 1000 - dem er der nemlig tre af i forvejen i Hjørring. Foto: Thomas Nielsen

- Det er en ny butik med god beliggenhed, siger kommunikationschefen, der generelt kan sige følgende om de butikker, der ikke skal åbne som Rema 1000:

- Vi lukker ikke butikker i december - tidligst fra midt/slut januar og frem, hvis altså der ikke kan findes en køber. Der er god interesse fra flere sider og forhandlinger er i gang i hele landet, men det er endnu uafklaret, hvilke butikker, der ender med at blive solgt, og hvilke vi må lukke.

Har tabt tre milliarder kroner Ifølge erhvervsmediet Finans.dk kom Aldi ud af regnskabsåret 2021 med et underskud på 393 millioner kroner, og set over de seneste 10 år har den tyske dagligvarekoncern tabt godt tre milliarder kroner på deres danske butikker. VIS MERE

Louise Wendelbo understreger, at Aldi også arbejder på, at så mange medarbejdere som muligt kan beholde jobbet i forhandlingerne med kommende købere.

Først i Danmark Aldi var den første lavpriskæde i Danmark. Den første butik slog dørene op på Hundige Strandvej i Greve 3. november 1977. VIS MERE

Konkrete ansættelsesforhold kan der ikke kommenteres på, men der knytter sig en særlig historie til hele Skagensvej - for som Aldi for blot få uger siden oplyste i en pressemeddelelse inden åbningen, så var den nye butikschef selv lige flyttet til Hjørring for at drive den nye butik.

Aldi vil i øvrigt ikke oplyse, hvad det har kostet at opføre den nye butik.