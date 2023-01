Kunder og ansatte blev snydt og chikaneret: Nu er der nyt om Ædedolken

Det er nok tvivlsomt, om en lang række snydte kunder får deres penge tilbage, men der er nu i hvert fald håb for ansatte, der i månedsvis ikke har fået løn.

Grillbaren Ædedolken i Brønderslev, der pludseligt lukkede i slutningen af november, efterlod en masse kunder med penge i klemme. Ejeren havde blandt andet hævet ekstra penge på kundernes konti i stedet for at betale dem deres depositum tilbage for varmekasser til den mad, som de havde bestilt. Nu er selskabet bag grillbaren, Ædedolk ApS, under konkursbehandling, fremgår det af CVR-registret.

Efter en stribe anmeldelser har Nordjyllands Politi også rejst sigtelse mod indehaveren.

For flere ansatte, der ikke har fået løn, er der nu håb.

- Jeg mangler løn for to måneders arbejde samt nogle feriepenge. Det er nok omkring 30.000 kroner. Nu satser jeg på at få dem gennem Lønmodtagernes Garantifond, siger Simon Hagerup, der var en af de sidste, der var på arbejde, inden grillbaren lukkede ned.

Flere af hans kolleger er af ejeren blevet truet med erstatningskrav, og at de ville blive afhentet af politiet i forbindelse med, at de sagde op på grillbaren.

Snydte kunder

Iben Bundgaard er en af de kunder, der har penge i klemme. Hun har opgjort det til 3500 kroner for flere bestillinger, som hun ikke har fået, manglende tilbagebetalinger af depositum for emballage og en ekstra hævning på hendes konto.

- Det er jo utroligt, at nogen har samvittighed til at opføre sig sådan. Jeg har gjort indsigelse gennem min bank, så der er håb om, at jeg måske får noget af det, der er hævet tilbage den vej, men jeg har ikke hørt noget endnu, fortæller hun.

En facebookside for kunder, der er blevet snydt af Ædedolken, tæller mere end 50 medlemmer, og flere oplyser, at det er lykkedes at få nogle af pengene tilbage via indsigelse i banken. Det er de ekstra hævninger, som indehaveren har foretaget.

- Han havde jo travlt med at forklare, at det skulle gå gennem hans udenlandske bank, og så skulle vi nok få pengene tilbage. Men det er jo ren svindel, konstaterer Iben Bundgaard.

Der er også flere leverandører mellem kreditorerne i konkursboet. Nordjyske har tidligere talt med en fiskehandler i Hjørring, som, siden Ædedolken åbnede i sommer med den nuværende ejer, har leveret 150 kilo panerede fiskefileter til en samlet værdi af cirka 18.000 kroner. Den leverandør har ikke fået en krone i betaling.