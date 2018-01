Kunne følge med i indbrud fra mobilen

HJØRRING: En mandlig beboer på Sitkagranvej i Hjørring kunne natten til tirsdag på sin telefon følge med mens, der skete et indbrud i hans hus. Et overvågningskamera, som er koblet på mobilen viste, at en person kort før klokken tre aflistede en rude, og bagefter kravlede ind i huset. Måske blev tyven distraheret af alarmen, for der blev ikke umiddelbart taget noget fra huset, og indbrudstyven nåede at forsvinde inden tre patruljer dukkede op.

- Udover overvågningen, som vi får ind i dag, så blev der også sikret DNA fra indbruddet, oplyser politiassistent Michael Karstenskov fra Lokalpoliti i Hjørring.

På Friggsvej i Sindal var der også et indbrud i en villa. Det skete mandag mellem klokken 14 og 17.15, hvor et vindue blev opbrudt. Der blev stjålet to guldure fra villaen.