Kunst sælges for en slik: Kendt nordjysk kunstner udbydes på affaldsselskabs genbrugsauktion

HJØRRING:Værker fra den respekterede hjørringmaler Johannes Hofmeister kan lige nu opleves på Vendsyssel Kunstmuseum. Men hvis man går og drømmer om at få ét af hans værker hængende på sin væg egen væg, så behøver det ikke koste en formue.

Lige nu kan man f.eks. med et beskedent bud på 170 kr. erhverve sig et Johannes Hofmeister-billede på AVV' s genbrugsauktion.

Sådan så det ud på AVV's genbrugsauktion torsdag klokken 14:40, da billedet kunne købes for 170,- kr.

Det fremgår dog ikke om der er tale om en plakat, et litografi eller noget helt tredje.

- Når der ikke står noget om det, så er det fordi vi ikke er eksperter - vi er ikke de rette til at afgøre hvilken type billede det er, og derfor skriver vi det ikke. Men jeg ved, at der er en del af hans litografier i omløb og interesserede er velkomne til at komme forbi og selv vurdere det, siger genbrugschef Dorte Nielsen fra affaldsselskabet AVV i Hjørring.

De sidste halvandet til to år har AVV 13 gange solgt et billede af Johannes Hofmeister på genbrugsauktionen og billederne er gået for mellem 120 og 500 kroner.

Et kig på Den Blå Avis afslører, at litografier fra Johannes Hofmeister da heller ikke er umulige at få fingre i, selvom motiverne er populære blandt mange.

- Hans malerier koster omkring 10.000 kr. Mens litografier generelt ikke er i høj kurs - bortset fra et par enkelte kunstnere. Folk vil helst have malerier på lærreder, mens litografier næsten ikke kan afsættes, forklarer gallerist Lars Beck fra Galleri Beck i Brønderslev.

Han forudser heller ikke, at det ændrer sig. Så hans råd lyder:

- Man skal købe det hvis man kan lide det. Man skal ikke købe det som en investering.

Billedet fra AVV er et typisk Johannes Hofmeister-motiv med landskab, hustage og "menneske-statuer". Udsnit fra AVV's genbrugsauktion på internettet.

På Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring kan udstillingen med Johannes Hofmeister ses frem til 23. marts 2020 og interessen for den slags udstillinger er stor.

- Ja, folk vil gerne betale for at se hans værker. Interessen for ham er stor i Vendsyssel, hvor han også boede i og omkring Hjørring og arbejde ud fra.

- Vi har ham som kernekunstner. Han var en betydningsfuld kunstner i Vendsyssel. Det har ikke som sådan en forbindelse til, hvordan hans kunst bliver værdisat, forklarer museumsdirektør Sine Kildebjerg.

Auktionen med det aktuelle Johannes Hofmeister-billede fra Hjørring udløber på søndag, og ifølge Dorte Nielsen fra AVV går pengene fra billedet til at drive genbrugsbutikken i Hjørring, sociale værksteder og i sidste ende at hjælpe med at holde prisen på affaldsgebyret nede i Hjørring og Brønderslev Kommuner.