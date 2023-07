Kutter i brand: Fisker reddet i land

HIRTSHALS:Lørdag formiddag omkring klokken 10 blev der slået alarm fra fiskekutteren Piella, som var brudt i brand, mens den lå på havet cirka fem kilometer fra kysten i Hirtshals.

Det oplyser vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, Jens Hansen.

- Manden, der var ombord på kutteren, er reddet i land, fortæller den vagthavende.

- Vi talte med manden via radio, og han fortalte, at der var meget varmeudvikling om bord, og han blev rådet til at gå i redningsflåden, siger Jens Hansen.

I mellemtiden havde kutteren Britta HG 74 også konfirmeret, at man kunne se røg fra kutteren Piella på den position, der var angivet.

En redningsbåd fra Hirtshals Redningsstation blev straks sendt til undsætning, og det mandskabet at bjærge fiskeren, som ifølge den vagthavende er "ved godt mod".

Kutteren Piella, som er 10 meter lang og fire meter bred, er hjemmehørende i Hirtshals. Den bliver nu bjærget, men står formentlig ikke til at redde.