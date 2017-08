Kvinde fængslet i 14 dage efter påsat brand

VENDSYSSEL: Ved et grundlovsforhør onsdag ved Retten i Hjørring blev varetægtsfængslingen af en en 35-årig kvinde - sigtet for brandstiftelse i et hus ved Sæsing nær Tårs - forlænget i yderligere 14 dage.

Ifølge politiet skete brandstiftelsen lørdag morgen i et hus på Stenskrogvej ved Sæsing nær Tårs i Vendsyssel.

En kvinde, der lå og sov, blev reddet ud fra det brændende hus, men måtte indlægges til observation for røgforgiftning.

Dagen efter blev kvinden fremstillet i grundlovsforhør, men da fik Nordjyllands Politi kun lov til at opretholde anholdelsen af kvinden i tre døgn.

Grundlovsforhøret foregik også denne gang bag lukkede døre, og anklager Peter Rask kan derfor ikke give yderligere oplysninger.

Kvinden nægter sig skyldig.