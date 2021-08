Kvinde fortsatte ligeud gennem rundkørsel

HIRTSHALS:En 24-årig kvinde fik tirsdag morgen totalskadet sin bil, da hun kørte galt i rundkørslen, hvor E39 hører op lidt syd for Hirtshals.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Kvinden kom ind i rundkørslen med for høj hastighed og nåede ikke at dreje, så hun fortsatte tværs gennem rundkørslens midte, hvorefter bilen rullede rundt og endte på taget på cykelstien uden for rundkørslen.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen ved Nordjyllands Politi fortæller, at der ikke er tale om spirituskørsel, og at kvinden havde gyldigt kørekort - så hvorfor uheldet skete, svæver lidt hen i det uvisse, men for høj hastighed og uopmærksomhed spiller formentlig ind, oplyser han.

Selv om bilen bestemt ikke var til pænt brug efter uheldet, skete der umiddelbart ikke det store med den 24-årige kvinde, der blev kørt til hospitalet i Hjørring til kontrol.