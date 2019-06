Kvinde listede sig ind i villa og stjal kontanter fra beboer

HJØRRING: Lørdag ved omkring klokken 12, fik en ældre borger besøg af en listetyv i en villa på Baldersvej i Hjørring. Det oplyser John Clemmesen, Nordjyllands Politi.

Naboen så en kvinde, der bankede på døren i villaen. Da der ikke var nogen reaktion fra beboeren, valgte kvinden at gå ind i huset og stjæle 300 kroner i kontanter fra en pung.

Husets beboer var ude og nyde det gode vejr på den anden side af huset og lagde derfor ikke mærke til noget.

Sparsomt signalement

- Vi ser jo engang i mellem den her slags forbrydelser i de her sommertider, når vejret er godt. Det skal man huske at være opmærksom på, siger John Clemmesen.

Politiet har et sparsomt signalement af listetyven. Hun beskrives som 160 centimeter høj kvinde af østeuropæisk udseende. Hun er spinkel af bygning, er lys i huden og har sort hår. Hun var nydeligt påklædt og havde en striktrøje bundet om livet.