Kvinde på skadestuen efter uheld

VRÅ: Torsdag klokken 9.40 skete der et trafikuheld på Aalborgvej - hovedvej 190 - øst for Vrå. Ved t-krydset, hvor Vrejlevvej møder Aalborgvej, stødte to biler sammen.

Den ene part var en mand, der kom kørende sydpå ad Aalborgvej. Han har forklaret over for politiet, at den anden bil kørte ud foran ham, så han ikke kunne undvige. Han ramte derfor den anden bil i førersiden.

Den anden bil blev ført af en kvinde. Hun sad fastklemt efter sammenstødet, og Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt for at hjælpe hende ud af bilen. Hun blev straks kørt på skadestuen og var torsdag middag endnu ikke blevet afhørt af politiet.

- Hun var ved bevidsthed hele tiden og er uden for livsfare, oplyser vagtchef Jess Falberg.