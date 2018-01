Kvinde på sygehuset efter husspektakler

TÅRS: En mand fra Tårs er blevet anholdt i forbindelse med husspektakler, som udviklede sig til vold. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Sagen blev anmeldt onsdag klokken 17.40, og manden blev anholdt nogle timer senere.

En kvinde er indlagt på sygehuset efter det voldelige overfald, hvor hun er blevet slået og sparket. Hendes skader er ikke livtruende.

Efter yderligere efterforskning torsdag har politiets jurister vurderet, at der er grundlag for at fremstille manden i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Det finder sted klokken 12 ved retten i Hjørring.