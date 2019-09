Kvinde stjal hævekort og brugte 75.000 kr. på en måned

HIRTSHALS:En 33-årig kvinde fra Hirtshals er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel og to måneders betinget fængsel for at misbruge et kort, som hun havde stjålet. Kvinden erkendte sig skyldig i tyveriet og misbruget.

Hun stjal i slutningen af januar kortet fra en af sine nære bekendte og brugte knap 75.000 kroner fra det.

Pengene blev hævet som mindre beløb fordelt over 97 hævninger i butikker og pengeautomater. Det højest hævede beløb var 8.547 danske kroner. Det laveste var 0,50 danske kroner.

Kvinden fortalte Retten i Hjørring, at hun stjal kortet for at understøtte sit stofmisbrug. Hun husker ikke i detaljer alle de gange, hun har misbrugt kortet - det kan skyldes hendes misbrug, fortæller anklager Stine Eriksen.

Den 33-årige blev også sigtet for at have givet kortet videre - men den sigtelse blev ikke rejst. Det skyldes, at kvinden ikke husker, om hun har givet kortet videre.

Straffens længde er begrundet med, at kvinden i forvejen har en fængselsstraf, som hun mangler at afsone.

Retten i Hjørring har besluttet, at kvinden kan gå fri, indtil hun skal afsone i dom. Dommen ankes ikke.