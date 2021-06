Kvinde tjente penge på at udleje lejlighed til prostitution

HJØRRING:En 30-årig kvinde af østeuropæisk afstamning og med ukendt bopæl er ved Retten i Hjørring blevet idømt en fængselsdom på 14 dage for som udlejer af en kælderlejlighed i Frederikshavn at have tjent penge på lejerens prostitution.

Fængselsdommen blev dog gjort betinget, oplyser anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi.

Den 30-årige kvinde var tiltalt efter straffelovens paragraf 233 - rufferiparagraffen.

Ifølge anklageskriftet havde hun udlejet kælderlejligheden til en anden kvinde, der skulle betale hende 500 kroner pr. døgn, som lejeren brugte lejligheden til at drive sin virksomhed som prostitueret.

Den tiltalte erkendte i retten, at hun havde udlejet lejligheden til den anden kvinde, men hun nægtede at have vidst besked om, at lejeren brugte lejligheden til prostitution.

Anklagemyndigheden nedlagde også påstand om, at kvinden skulle udvises og have en dom med et indrejseforbud på et antal år fastsat af retten.

Men det punkt i anklageskriftet frafaldt anklagemyndigheden, da kvinden blot fik en betinget dom.

- Med den tilknytning, kvinden har til Danmark ved at have været her siden 2013, ville vi ikke komme igennem med en udvisning og et indrejseforbud, forklarer Søren Riis Andersen.

Den 30-årige udlejer af lejligheden nægtede sig skyldig, men valgte alligevel at modtage dommen.