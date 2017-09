Kvinde varetægtsfængslet for brandstiftelse

HJØRRING: En 35-årig kvinde, der sidst i juli blev sigtet for brandstiftelse i et hus ved Sæsing nær Tårs, blev torsdag ved Retten i Hjørring varetægtsfængslet i fire uger.

Kvinden var ellers blevet løsladt efter tidligere at have været varetægtsfængslet.

Hun blev fremstillet i grundlovsforhør igen, fordi der er fundet en benzindunk med kvindens dna på, og det var benzin, der blev brugt til at antænde huset, oplyser anklager Peter Rask.

Peter Rask fortæller, at den 35-årige kvinde i retten erkendte at have været på stedet, men at det bare var for at kigge, fordi den kvinde, der blev reddet ud af det brændende hus, er kærester med den sigtedes tidligere kæreste.

Hun nægter sig dog skyldig i brandstiftelse.