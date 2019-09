Kvindelig narkobilist nappet i rutinetjek: Fik sin bolig set efter i sømmene

BINDSLEV:En bil med en kvinde i 40-års alderen bag rattet blev forleden standset til et rutinetjek på Skagensvej i Bindslev.

Ifølge politiets døgnrapport fik politiet mistanke om, at kvinde var påvirket af euforiserende stoffer. Hun talte meget, havde store pupiller og virkede urolig.

En narkometertest viste tydeligt, at kvinden var påvirket af amfetamin. Desuden kørte hun uden gyldigt kørekort.

Da bilen blev undersøgt nærmere, blev der fundet en mindre mængde af stoffet MDMA. Kvinden blev derfor sigtet og anholdt for kørsel uden gældende kørekort, kørsel under påvirkning af stoffer samt brud på loven om euforiserende stoffer.

Patruljen besluttede sig derudover for at ransage kvindens bopæl. Her fandt de nogle gram amfetamin og et par hampplanter.