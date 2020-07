Kvindelig narkobilist stak af fra politiet: Snuset op af politihund

BINDSLEV:En 29-årig kvindelig bilist havde sent lørdag aften ikke den store lyst til at tale med politiet, da hun blev spottet på Nørrebro i Bindslev.

Episoden skete kort før midnat natten til søndag.

- Hun fik pludselig travlt og speedede sin bil op for at komme væk fra patruljen, der vendte om og forfulgte bilisten. Et kort øjeblik var bilisten ude af syne. Da patruljen indhentede hende, var hun kørt fast i den bløde vejkant og var stukket af fra bilen, fortæller politikommissær Michael Karstenskov, Lokalpolitiet i Hjørring.

Det hjalp hende dog ikke, da den patrulje, hun var stukket af fra, var en hundepatrulje.

- Og hunden havde ikke de store problemer med at finde hende. Hun havde gemt sig i en hæk nær det sted, hvor hun havde efterladt bilen, fortæller Michael Karstenskov.

Det viste sig, at der var en grund til, at kvinden ikke ville tale med politiet: Hun var nemlig i besiddelse af 20 gram amfetamin og en del penge, som hun ikke kunne forklare, hvor stammede fra.

Patruljen sigtede hende for kørsel i en tilstand påvirket af euforiserende stoffer, og der blev udtaget en blodprøve på kvinden.

Efter afhøring blev kvinden løsladt igen, men der venter hende nu et retsligt efterspil, forklarer politikommissæren.